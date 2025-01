Stand: 28.01.2025 09:30 Uhr Corona-Regeln bi "NDRfragt"

Sünd de Corona-Regeln passlich för de Laag ween oder güngen se to wiet? Dorop wull "NDRfragt" Antwoorten hebben. Goot 4.000 Minschen hebbt in Hamborg mitmaakt bi de Ümfraag, de nich repräsentativ is, man liekers kann een dor en Barg rutlesen. Un akkraat de Hälft kickt torüch un seggt: Jo, de Regeln hebbt passt. Un de harrn noch scharper ween kunnt, dat meent teihn Perzent. 40 Perzent seggt, de Corona-Regen mit Kontaktverbaden un Lockdown, de güngen to wiet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch