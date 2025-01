Stand: 27.01.2025 09:30 Uhr Gedenken an den Holocaust

Kanzler Olaf Scholz, de röppt dorto op, sik ok hüüttodags noch op de Judenverfolgen dörch de Nazi to besinnen. Dat müss uns bedrücken, dat so vele junge Minschen in Düütschland meist gor nix mehr över den Holocaust weten doot, sä Scholz. De Anlass is, dat dat Vernichtungslager Auschwitz hüüt vör 80 Johr befreit worrn is. Dor weren twüschen 1940 un 1945 mehr as een Million Minschen ümbröcht worrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch