Stand: 27.01.2025 09:30 Uhr Messangreep in Aschaffenburg

De Binnenministers in Düütschland, de wüllt vundaag Raat slaan. Dat geiht üm den Messangreep in Aschaffenburg un wat in Tokunft anners lopen mutt. Dorbi wüllt se vör allen op de Sekerheitslaag un den Ümgang mit Straafdäters, de pshychisch krank sünd, kieken. Bi den Angreep an Medeweken, dor sünd en twee Johr ole Jung un en Mann ümbröcht worrn. De afghan’sche Mann, de dat wohl maakt hett, de müss egens al vör de Daat utreisen un he is ok psychisch opfällig west. Se hebbt em nu in en Pyschatrie ünnerbröcht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch