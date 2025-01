Stand: 27.01.2025 09:30 Uhr Olenwarder

In dat ole Fischerdörp Olenwarder, dor wahnt siet Johren keen Minsch mehr. Man dor gifft dat vele Havenünnernehmen un Speditschoonen, de bruken mehr Flachen. Dorüm schüllt wiedere Delen vun dat Dörp ümwannelt warrn. Dat hett NDR 90,3 to weten kregen. Vun tokamen Johr af an schall dor Platz för Hallen ween, so groot as bummelig 15 Footballfeller. Bavento wüllt se bet to dree grote Windrö boen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch