Stand: 27.01.2025 09:30 Uhr Negen Osten

In’n Negen Oosten, dor gifft dat Ne‘et to vermellen: Israel will Palästinenser, de verdrieven worrn weren, vun hüüt af an verlöven, wedder torüch in den nördlichen Gazastrieben to kamen. Vöraf harr de radikal-islam’sche Hamas toseggt, söss wiedere Gieseln freetolaten. Bavento hett de USA künnig maakt, dat de Wapenroh twischen Israel un den Libanon bet Mitt vun Februar länger maakt warrt.

