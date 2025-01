Stand: 27.01.2025 09:30 Uhr Füer in Kirchwarder

Füeralarm in Hamborg-Kirchwarder: In en Schuppen vun en Kroog, dor is in de Fröh en Füer utbroken. Dörch de Hitten sünd mehrere Gasbuddels explodeert. Twee Hölperslüüd vun de Fuerwehr, de müssen wegen en Knall-Trauma na’t Krankenhuus. De Brand is löscht worrn. Se kunnen verhinnern, dat dat Fuer op dat Huus blangenbi övergüng.

