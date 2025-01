Stand: 27.01.2025 09:30 Uhr Sport

De FC St. Pauli hett sik in‘n Kampf üm den Klassenerhoolt in de Bunnsliga en lütt Punkte-Polster erspeelt. Gegen Union Berlin geev dat güstern Avend an’t Millerntor en 3:0 Heimsieg. En wichtigen Heimsieg hebbt ok de Towers Hamborg haalt. To’n Start in de Rückrunn vun de Basketball-Bunnsliga hebbt se in de Inselpark-Arena gegen Würzburg mit 68 to 66 wunnen.

