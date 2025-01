Stand: 27.01.2025 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt wi eerst dichte Wulken un Regen. Later wat dat wesselhaft mit Schuers, kann ok gewiddern. Dat Ganze bi bet to 10 Graad. Opstunns meet wi bi ju in de Havencity 5 Graad. De Wind weit middeldull bet frisch ut Süüoost bet Süüdwest mit starke bet stürm’sche Böen. Morgen fangt de Dag mit Nevel an. Achterna warrt dat fröndlich, to’n Avend treckt sik dat en beten to. Mag ok regen bi bet to 8 Graad.

