Dörteihn Parteien kandideert in Hamborg

Bi de Bunnsdagswahl in veer Weken, dor köönt de Lüüd in Hamborg twüschen 13 Parteien mit de ehre Lannslisten utsöken. Dat hett de Lannswahlutschuss mitdeelt. Veer afgevene Vörslääg hebbt dat nich schafft. Mit dormang sünd twee Lannslisten vun dat Bündnis Sahra Wagenknecht - de vun de Bunnspartei nich anerkennt warrt. Ok nich schafft mit jem ehre Lannslisten hebbt dat de Europapartei MERA25 un de Piratenpartei - de hebbt beid nich noog Ünnerstütter-Ünnerschriften tosamen kregen.

