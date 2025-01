Scholz erinnert Merz an Brandmüer

Bunnskanzler Olaf Scholz hett den CDU-Oppositschoonsföhrer Friedrich Merz wohrschaut, he schull nich mit de AfD ehre Stimmen en scharpere Migratschoonspolitik dörsetten. De Brandmüer to de AfD dörv nich bröckeln, sä Scholz to de Stuttgarter Zeitung. Un he hett Merz an den sien Verspreken erinnert, nich mit de AfD tosamen to arbeiden. Merz harr na dat Attentat vun Aschaffenburg seggt, he wull in'n Bunnsdag en scharpere Migratschoonspolitik beandragen, un em weer dat nich wichtig, wokeen dor tostimmen deit.

