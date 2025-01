Oparbeiden vun de Pandemie-Politik

Knapp fief Johr na den eersten Corona-Fall in Düütschland verlangt Bunnspräsident Frank Walther Steinmeier en Oparbeiden vun de Pandemie-Politik. Passeren schall dat na de Bunnsdagswahl. Wenn en ne'e Regeern sik dor nich üm kümmern deit, denn wörr he sülvst dat doon, sä Steinmeier to dat Magazin "Stern". He meent, dat vele in Düütschland sik sowat wünschen doot, dat Ünnersöken vun all de Schutzregeln, dat Impfen un dat Dichtmaken vun de Scholen.

