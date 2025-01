Blifft de Naam Bernhard-Nocht-Institut?

Schall dat Bernhard-Nocht-Institut för Tropenmedizin en annern Naam kriegen? Dor warrt över nadacht, wiel den Naamsgever Nocht vörsmeten warrt, dat he womööglich en Rassist un Natschonalist ween hebben schall. Dat Institut hett Recherchen in Opdrag geven, un de hebbt ünnerscheedliche Resultaten bröcht. Man dor keem ok rut, dat Nocht keen aktiven Natschonaalsozialist ween is. Över en eventuellen annern Naam för dat Institut will de Vörstand in twee Weken Raat slaan.

