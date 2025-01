Stand: 24.01.2025 09:30 Uhr U5 ahn Stopp an’n Jungfernstieg?

De Streck, woneem jichtenswann de U5 langslopen deit, de schall nu woll noch mal ännert warrn. Dorna süht dat nu tominnst eerstmal ut. Denn so as NDR 90,3 dat wiesworrn is, kunn de Stoppsteed an’n Jungfernstieg wegfallen. Dordör wöör denn de ne’e U-Bahnlien vun’n Hauptbahnhoff bet hen na’n Stephansplatz in eens dörföhren. Un dat een denn gau mal even ümstiegen deit na de annern U- un S-Bahnlienen hen, dat weer bi düssen Plaan denn nich mööglich. So as de Verkehrsbehöörd dat seggt, warrt aver eerst in twee Weken een för allemal fastleggt, wat nu is.

