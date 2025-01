Stand: 24.01.2025 09:30 Uhr Börgerpries för Vereen in Wohldörp-Ohlsteed

CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz is güstern Avend in’t Hamborger Raathuus to Besöök ween. He hett dor bi dat Fest snackt hatt, bi dat de Börgerpries vun de CDU-Frakschoon vergeven worrn is. Un bi düsse Gelegenheit hett he denn künnigt maakt hatt, dat he, wenn he de Wahl winnen deit, dat Amt för en Staatsminister för Spoort un Ehrenamt op’n Weg bringen wull. De Hamborger Börgerpries geiht düt Johr an den Vereen Hannen för Kinner. Dat is en Vereen, de sik in Wohldörp-Ohlsteed ümmer ne Tiet lang üm Kinner kümmern deit, de en swore Behinnern hebbt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch