Stand: 24.01.2025 09:30 Uhr Perzess wegen groten Insatz vun’e Polizei

En 35 Johr ole Keerl steiht sieht güstern för dat Amtsgericht in Altna för’t Brett. Grund is, dat he en groten Insatz bi de Polizei utlööst harr. Dat Ganze is verleden Julimaand ween. Dor hett dat toeerst noch heten hatt, dat he woll mehre Lüüd as Gieseln nahmen harr. Man an’n Enn is dat denn blots sien Mudder ween, de he in de Wahnen in Lurup fasthollen harr. So steiht dat in de Anklaag binnen to lesen. So as de Staatsafkaatschop dat seggt, is de Keerl domals, as he dat maakt hett, woll duun ween un stünn ünner Drogen.

