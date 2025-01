Stand: 24.01.2025 09:30 Uhr Ne’e Containers för Ooltkledaschen

De Hamborger Stadtreinigen stellt 25 ne’e Containers op för Ooltkledaschen. Dat is nödig, denn ümmer mehr Firmen, de dormit jümehr Geld verdeent hebbt, de höört op, wiel dat sik dat nich mehr lohnen deit. In de Containers vun de privaten Ooltkleedaasch-Firmen sünd meist blots noch Fast Fashion-Billigsaken binnen to finnen ween. Un de laat sik kuum verköpen. De Hamborger Stadtreinigen sett nu op ganz ne’e Containers, de extra för jüm boot worrn sünd. Woans düsse denn nu nipp un nau opstellt warrt, dat is aver noch nich ganz rut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch