Stand: 24.01.2025 09:30 Uhr Zverev steiht in’t Finaal vun’e Australian Open

De Hamborger Tennisspeler Alexander Zverev steiht nu in dat Finaal vun de Australian Open. In dat Halffinaal-Speel gegen Novak Djokovic hett Zverev noch den eersten Satz wunnen hatt. Man denn müss Djokovic opgeven. Dat leeg an en Muskelriss in sien Böverbeen. Un deswegen kunn he denn ok nich mehr wiederspelen.

