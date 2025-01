Stand: 23.01.2025 09:30 Uhr Triell in de Hannelskamer

Goot fief Weken sünd dat noch bet to Börgerschopswahl. In de Hannelskamer geev dat an’n Avend en Triell vun de Toppkandidaten vun SPD, Grönen un CDU. Peter Tschentscher, Katharina Fegebank un Dennis Thering hebbt diskereert un harrn sik in de Klatten över Verkehrspolitik, Binnere Sekerheit un de Weertschops- un Wetenschopspolitik. Nich rekent harrn de mehrsten mit en Saak, de Börgermeister Peter Tschentscher see: Schull de SPD de afslute Mehrheit kriegen, denn will he en Swoorpunkt op de Sundheits- un Pleegpolitik setten.

