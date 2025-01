Stand: 18.01.2025 09:30 Uhr Johannes Kahrs mutt nich vör‘n Ünnersökensutschuss

De fröhere SPD-Bunnsdagsafornte Johannes Kahrs warrt nich vör den Cum-Ex-Ünnersökensutschuss in Hamborg utseggen. Sien Afkaat deel güstern mit, dat he vun sien Recht Bruuk maakt, de Utsaag to verweigern. In’n Ruum steiht, dat Kahrs Verbinnens to de Warburg-Bank hett. De eenzigste Partei in de Börgerschop, de em vörladen wull, weer man de Linke. De Staatsafkaatschop Köln harr länger gegen em ünnersöcht, bet dat Verfohren instellt worrn is.

