Stand: 17.01.2025 11:00 Uhr Demonstratschoon gegen Alice Weidel

In Hamborg hebbt güstern mehr as sössteihndusend Lüüd gegen en Optritt vun Afd-Baassche Alice Weidel demonstreert. Anmellt weern üm un bi 2000 Lüüd. Bi de Demonstratschoon sünd se mit Plakaten un bunte Fahnen dör de Hamborger Binnenstadt trocken. Mit dorbi weern ok mehrere linke Gruppen, Vereenen, Warkschoppen un Parteien. To den Protest opropen harr dat Hamborger Bündnis gegen Rechts.

