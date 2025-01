Stand: 17.01.2025 11:00 Uhr Alice Weidel ehr Reed in’t Hamborger Raathuus

Ok, wenn de Protest freedlich aflopen is: Alice Weidel hett bi ehrn Optritt in’t Hamborger Raathuus vun "Schlägerbanden" snackt, de vun Börgermeester Peter Tschentscher Stütt kriegen dään. Dat Ganze weer en Veranstalten vun de AfD-Börgerschopsfrakschoon, bi de de Kanzlerkandidaatsch Alice Weidel ok nochmal de Positschoon vun ehr Partei düütlich maakt hett. In ehr Reed hett se ok en Vergliek twüschen de Antifa un de SA trocken. De Grönen hett se as „Schwachköpfe“ betekent.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.01.2025 | 09:30 Uhr

