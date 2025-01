Stand: 17.01.2025 11:00 Uhr Wapenroh kümmt nu woll doch

Se sünd sik woll nu eens, un de Wapenroh in’n Gaza-Striepen kümmt wohrschienlich doch. De Ministerpräsident vun Israel, Benjamin Netanjahu, hett för hüüt sien Kabinett för Sekerheit tohoopropen. Dat schall denn nochmal „jo“ seggen to dat Afkamen. Egens schull dat al güstern passeren, man denn weern, so sä dat Israel, doch noch Fragen op den Disch kamen. De Wapenroh, de schall nu eerstmal 42 Daag gellen. In düsse Tiet schüllt ok de Hamas-Gieseln ut Israel gegen de Palästinenser-Lüüd uttuscht warrn, de in Israel in Haft sitten doot.

