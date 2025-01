Stand: 14.01.2025 09:30 Uhr Drapen un Snacken in Helsinki

Mehr Sekerheit in’e Oostsee - dat is dat Maal vun en Drapen vundaag, wat dat in Helsinki geven deit. In de Hööftstadt vun Finnland kaamt Vertrederslüüd vun de NATO-Länner tohoop. Mit dorbi is ok Bunnskanzler Olaf Scholz. Snacken warrt se dor blangen anner Saken denn ok över de Schuul vun Internet- oder ok de Stroomkavels, de dor ünnen an’e Eer vun’e Oostsee liggen doot. Denn düsse sünd in’e verleden Tiet al mehrmals twei maakt worrn. Ok de Scheep, de Schaddenflott vun Russland, de warrt woll Thema ween bi dat Drapen, wiel dat se dormit, mit düsse Scheep, dat Importverbott, wat in Europa gellen deit, ümmer wedder ümgahn doot.

