Stand: 10.01.2025 09:30 Uhr Hamborgers fohrt geern Stadtrad

In Hamborg weren de Lüüd verleden Johr fakener mit en Stadtrad ünnerwegens. As NDR 90,3 exklusiv to weten kregen hett, geev dat mehr as 1.650.000 Fohrten mit de roden Lehnrööd. Dat sünd 11 Perzent mehr as in’t Johr tovör. De gröne Verkehrsbehöörd meent, dat kunn ok doran liggen, dat middewiel all Bahn-Rööd moderne Sluutsystemen hebbt, de eenfacher to bruken sünd.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch