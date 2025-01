Stand: 09.01.2025 09:30 Uhr Stratenkort in HVV-Switch-App

In de Switch-App vun'n HVV to'n Bus- un U-Bahn-Verkehr schall dat bald mehr Details geven. In de App gifft dat al en Stratenkort, de wiest, wo de Hoochbahnbussen graad föhrt. Plaant is dat nu ok för U-Bahnen un de App schall ok wiesen, wo vull de Bussen un Bahnen sünd. Dat löppt över Sensoren an de Dören, mit de de Fohrgäst tellt warrn köönt.

