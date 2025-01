Stand: 08.01.2025 09:30 Uhr Lobby-Register för Hamborg

För den Bunnsdag gifft dat dat al – nu schall ok Hamborg en Lobby-Register kriegen. Dat steiht in en gemeensamen Andrag vun SPD un Grönen, den NDR 90,3 vörliggen hett. Dor mööt sik denn Organisatschonen un Verbänn registreren, de op de Politik inwarken doot. Dat Lobby-Register schall mehr Kloorheit un Vertroen bringen, so de beiden Regerensfrakschonen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch