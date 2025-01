Stand: 07.01.2025 09:30 Uhr Eerdbeven in Tibet

In Tibet sünd bi en sworet Eerdbeven mehr as föfftig Lüüd to Dode kamen. So seggt dat welk Staatsmedien in China. Dorna to uurdelen sünd goot 1.000 Hüüs tohoopfullen. In Tibet gifft dat fakener Eerdbevens, de dör dat Tohoopdrapen vun twee tektonische Platten kamen doot un dat sünd de indische un de eurasische.

