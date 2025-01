Stand: 07.01.2025 09:30 Uhr 10 Johr na Anslääg in Paris

„Je suis Charlie“ – mit düsse Wöör hebbt sik vör teihn Johr vele Lüüd tohoophollern wiest mit de Oppers vun de islamistischen Anslääg in Paris. De geev dat dor domols blangen anner op dat Satiremagazin Charlie Hebdo, wat vörher Mohammed-Karikaturen wiest harr. Vundaag warrt in Frankriek an all de Oppers dacht. Söventeihn Lüüd sünd dor domols bi üm’t Leven kamen. Dor hören ok Mitarbeiders vun dat Satiremagazin, en Polizeifro un Lüüd, de jüst bi en jüdischen Inkoopsladen ween sünd mit to. Bet vundaag is de Adress vun de Charlie Hebdo-Redakschoon geheem.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch