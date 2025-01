Stand: 04.01.2025 09:30 Uhr XL-Kita-Gootschiens in Hamborg

Vun de Soziolbehöörd gifft dat nu XL-Kita-Gootschiens. Se gellt johrenlang – bet de Kinner na School kaamt. Dat heet, en Drüttel vun de Kinner in Hamborg schüllt wat dorvun hebben. För Üllern, Bezirksämter un Kitas schall dat denn weniger Papierkraam geven. Blots Familien, wo de Kinner mehr as fiefuntwintig Wekenstünnen betüdelt warrn mööt, mööt wieder per Johr en Andrag schrieven.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch