IT-Utfall an Flooghavens

Stand: 04.01.2025 09:30 Uhr

An Flooghavens in Düütschland hett dat en IT-Utfall geven. Dorbi keem dat güstern to Problemen bi de An- un Afreis – ok an'n Flooghaven Fuhlsbüttel. In't hele Land is dat Sööksystem för Grenzkontrullen utfallen. So harr denn ok de Kontrull an de Flooghavens mehr Tiet bruukt as sünst, see de Bunnspolizei. Chaos harrn se man nich hat. Drapen weren so un so blots Lüüd, de nich ut'n Schengenruum kemen or welk de ut'n Schengenruum rut wullen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.01.2025

