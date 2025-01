Stand: 04.01.2025 09:30 Uhr Winterdeenst in Hamborg

Fröh an'n Morgen hett dat in Hamborg wedder sneet un de Winterdeenst vun de Stadtreinigen is al vun Klock twee af an op de Straten. Mehr as sövenhunnert Arbeiders streit de groten Straten un ok welk, wo Bussen föhrt: dorto Zebrastriepens un deelwies ok de Radweeg. Dat heet man nich, dat dat dor nich ok glatt ween kann. Güstern hett dat op Hamborgs Straten wegen dat Wedder dörtig Mal knallt un de Köhlbrandbrüch weer deelwies sparrt.

