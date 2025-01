Stand: 03.01.2025 09:30 Uhr Maleschen bi'n Reddungsdeenst

De Hamborger Reddungsdeenst sleit sik siet Johren rüm mit mehr un mehr Insätz - bi gliektiedig to wenig Personaal. Dorüm köönt se jümmer wedder de Hölpsfristen nich inhollen. För en Nootfallversorgung, de funkschoneren deit, dor sett de Füerwehr dorüm ok op den Arbeitersamariterbund oder de Maltesers. Un de mööt jümmer wedder op Mitarbeiders to'n Utlehnen torüchgriepen, wiel ok se to wenig Personaal hebbt. Dat Problem dorbi: Vele Hölpslüüd kennt sik in de Stadt nich ut.

