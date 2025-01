Stand: 03.01.2025 09:30 Uhr Ümbröchte Ehefro

In Groot Bossel schall en Mann an'n Avend siene Fro dootstaken hebben. Reddungslüüd hebbt noch vergevens versöcht, de 38-Johrige wedder in't Leven torüch to halen. Denn hett de Mann de Polizei ropen un is dorna in en Wahnung in de Dorotheenstraat in Winterhuud fastnahmen worrn. Dor weer ok dat dree Johr ole Kind vun dat Poor. De Achtergrund vun allens is noch unkloor, de Moord-Kommission is an't Ermiddeln.

