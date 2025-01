Stand: 03.01.2025 09:30 Uhr Winterdeenst is ünnerwegens

Na den eersten Snee in't ne'e Johr is de Winterdeenst vun de Stadtreinigung siet fröh in de Nacht Klock twee in'n Insatz. Mit mehr as 700 Lüüd sünd se op de Hauptverkehrsstraten, bi de Bushollstellen un op de Radweeg an't Streuen. Dat kann glatt ween, man de Polizei seggt, dat de Laag op de Straten an'n Morgen ruhig weer.

