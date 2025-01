Stand: 02.01.2025 09:30 Uhr Magistralen-Konzept för Hamborg

Hamborgs Hööftverkehrsstraten schüllt attraktiver warrn: Ok dör ne’e Mehrfamiljenhüüs un Gröönanlagen. Utdacht hett sik düt Magistralen-Konzept de Bezirk Altno. Hier sünd al hunnerte vun Wahnungen boot worrn. Man dat gifft Maleschen: Rad- un Footweeg un Bussporen schüllt breder maakt warrn, so as op de Luruper Hauptstraat. Dat schall folgens Bezirksamtsböverste Stefanie von Berg dorto föhren, dat Bussen dor nich ahn Stau fohren köönt. Wat sik de Plaan so dörsett, dat is man noch nich kloor.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch