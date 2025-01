Stand: 02.01.2025 09:30 Uhr Angrepen op Nootfallkräft

Se sünd dor, üm to hölpen un Versehrten to versorgen – man to’n Deel warrt se ok sülvst angrepen, mit Böllers un Raketen. Ok in de Silvesternacht düt Johr sünd Nootfallkräft wedder attackeert worrn, so as in Steilshoop hier in Hamborg. De Warkschop vun de Polizei finnt dat bedenklich, dat jümmers mehr Personaal för jümehr Schuul praatstellt warrn mutt. Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser vun de SPD verlangt, dat Lüüd, de sowat doot, hatt verfolgt un bestraaft warrt.

