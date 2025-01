Stand: 02.01.2025 09:30 Uhr Anslag in New Orleans

In dat Utgahviddel vun New Orleans is en Mann an’n Ooltjohrsavend mit en Pick-Up in en Minschenmeng karjoolt. Nu süht dat mehr un mehr dorna ut, dat he en islamistisch Motiv harr. Dor düüdt en Video op hen, dat de fröhere US-Suldat kott vör de Daat in’t Internet stellt hett. Dat deel US-Präsident Joe Biden mit. In den Wagen vun den Mann is ok en Fahn vun den sonöömten IS funnen worrn. 15 Minschen sünd bi den Anslag ümkamen.

