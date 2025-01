Stand: 02.01.2025 09:30 Uhr Rieksbörgers in Düütschland

De Polizei söcht in ganz Düütschland knapp 190 Rieksbörgerslüüd per Haftbefehl. Dat vermellt dat „Redakschoonsnettwark Düütschland“ un beröppt sik op Tallen vun’t Bunnsbinnenministerium vun Enn September. Affraagt harr jüm de Linken-Grupp in’n Bunnsdag. 20 vun de Haftbefehlen sünd vunwegen polietsch motiveerte Gewaltverbreken utstellt worrn – annern ok vunwegen Oorkunnenfälscheree oder Volksophissen.

