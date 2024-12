Stand: 31.12.2024 09:30 Uhr Sworen Unfall op de Kieler Straat

In Altna-Noord sünd twee junge Mannslüüd bi en Unfall to Dode kamen. En 28 Johr olen Autofohrer hett woll op de Kieler Straat de Kuntrull verloren un is denn gegen en Lichtmast un en Boom prallt. Folgens de Polizei is he in't Krankenhuus sturven. In't Auto weern noch twee anner Lüüd binnen. Een 23 Johr olen Mann, de ok sturven is un noch en 28-Johrigen. De is swoor an't Lief to Schaden kamen. Wat dat utsüht, weer de Mercedes veel to gau ünnerwegens.

