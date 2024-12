Stand: 31.12.2024 09:30 Uhr Mehr Bomben as sünst unschädlich maakt

In düt Johr hett de Kampmiddelrüümdeenst vun de Füerwehr bi söventeihn Blindgängers den Tünner rutdreiht. Dat sünd mehr as sünst. In de Johrn tovör mussen se in'n Snitt 12 Bomben in't Johr unschädlich maken. Wo se besünners henkeken hebbt: In'n Mai hebbt se op Steenwarder en ingelsche Flegerbomb mit en cheemschen Tietansteker funnen. De weer so kettelig, dat se bi ehr den Tünner in en Watercontainer kuntrullert rutdreiht hebbt.

