Towers hebbt wedder verloren

31.12.2024

Hamborgs Bunnsliga-Basketballers harrn dat drütte Mal achter'nanner dat Nasehn. In Willemsborg hebbt de Towers gegen de Basketball Löwen Bruunswieg mit 86 to 91 wat op de Mütz kregen. 20 Sekunnen vör't Enn stunn noch allens op Unentscheden. Man denn kunnen de Bruunswiegers noch punkten. De Hamborgers sünd dormit op Platz 15 in de Tabell.

