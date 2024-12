Stand: 30.12.2024 09:30 Uhr Praat maken för Silvester

In Hamborg maakt sik Polizei, Füerwehr un Reddungslüüd kloor för de Silvesternacht. Besünners kümmern mit Kontrollen warrt se sik dor, wo Wapen un Füerwark verbaden sünd. Op'n Kiez un in Horborg sünd vele Beamte in'n Insatz, üm Attacken op Reddungslüüd to verhinnern. De düütsche Binnenministersch Nancy Faeser vun de SPD hett seggt, dat müss harte Strafen geven för Minschen, de op Polizisten oder Reddungslüüd mit Böllers oder Raketen losgaht. De Bunnsdag, de is ok al an't Raat slaan över scharpere Gesetten för sowat.

