Stand: 30.12.2024 09:30 Uhr Wokeen dröff bi de Wahl kandideern?

In Hamborg kummt hüüt rut, wokeen an'n 2. März bi de Wahl to de Börgerschop dorbi ween kann. Mit Lands-Listen antreden wüllt 19 Parteien un Wählervereenigungen. De Lands-Wahlutschuss ünnersöcht, wat se allens erfüllt hebbt för dat Antreden oder nich. Ünner annern mutt en Partei oder Vereenigung nu al Lüüd in't Parlament sitten hebben oder sik dör en wisse Antahl vun Ünnerschriften ünnerstütten laten. De Sitzung geiht Klock ölven in de Handwarkskamer los, un jedeneen kann dor tokieken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.12.2024 | 09:30 Uhr

