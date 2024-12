Stand: 30.12.2024 09:30 Uhr Jimmy Carter doot bleven

De fröhere US-Präsident Jimmy Carter is in't Öller vun 100 Johr sturven, bi siene Familie in siene Heimaat Georgia - so hett dat Carter siene Stiftung künnig maakt. De Demokraat weer vunaf 1977 veer Johr lang US-Präsident. In disse Tiet hett he dat henkrgen, dat de Kriegs-Tostand twüschen Israel un Ägypten to Enn gahn is - mit dat Afkamen vun Camp David. Na siene Präsidenten-Tiet hett Carter sik denn bannig veel för de Minschenrechten insett. Dorför kreeg he 2002 den Fredensnobelpries.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch