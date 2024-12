Stand: 30.12.2024 09:30 Uhr Oorsaken vun Fleger-Afstort

Na dat Afstörten vun en Fleger in Südkorea, dor is nu middewiel de Floogschriever borgen worrn. De Fleger weer güstern bi't Lannen över de Lannebahn rutschaten un gegen en Müer prallt un weer denn dat Brennen anfungen. De Ermiddlers gaht vun en Vagelslag ut, de Probleme an dat Fohrwark utlööst hett. To Dode kamen sünd 179 Lüüd, un överleevt hebbt blots twee vun de Crew.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch