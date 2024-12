Stand: 28.12.2024 09:30 Uhr Metz-Attack in Horborg

In Horborg is de Mordkommission an't Ermiddeln, na en Doodstekeree mit Metzen. De Polizei seggt, an'n laten Avend harrn twee Mannslüüd an de Poststraat en Striet. Denn schüllt de 17-Johrige und de 34-Johrige mit Metzen openanner losgahn ween. Wieter seggt de Polizei, dat de Jungkeerl so swoor to Schaden keem, dat he later in't Krankenhuus sturven is. Bi den 34-Johrigen geiht dat noch üm Leven un Dood. En 19-Johrigen wull dortwüschen gahn un hett denn 'n beten wat afkregen. Worüm dat to den Striet keem, dat is noch unkloor.

