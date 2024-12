Stand: 28.12.2024 09:30 Uhr Füerwarksverkoop fangt an

Noch dree Daag bet Silvester un hüüt geiht ok in Hamborg dat Verköpen vun Böllers un Füerwark los. Bi welk vun de Bo-Markten gifft dat keen Böllers mehr - üm de Deerten un de Ümwelt to schützen. Denn afsehn vun den Larm kummt dor ok veel Fienstoff un Müll tosamen. Verbaden is de Bölleree wedder üm den Raathuusmarkt un de Binnenalster ümto - un Böllers un Raketen dröff een ok nich in de S-Bahn mitnehmen.

