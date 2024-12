Stand: 28.12.2024 09:30 Uhr Russland siene Schaddenflott

De Butenministersch Annalena Baerbock, de hett vör Russland siene Schaddenflott wohrschaut. Se sä to de Funke Mediengrupp, dat binah in'n Maands-Rhythmus wichtige Ünnerseekabels vun Scheep kaputtmaakt warrt - un so wörr ehr dat swoor fallen, noch an Tofäll to glöven. Wieter hett Baerbock seggt, op de kritische Infrastruktur, dor müss noch beter oppasst warrn. Un de EU seggt, dat de Schaddenflott ut Scheep besteiht, mit de Russland üm de Sanktschonen üm rüm schippert.

