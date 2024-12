Stand: 28.12.2024 09:30 Uhr Fohrtüüch in Flammen

In Poppenbüttel hebbt an'n fröhen Morgen mehrere Fohrtüüch brennt. An'n Müssenredder hebbt en Wahnmobil, twee Wahn-Anhängers, dree Motorrööd un twee Autos Füer fungen - worüm, dat is noch unkloor. Deelwies sünd de Fohrtüüch dull to Schaden kamen. De Polizei geiht dorvun ut, dat de Füern mit Afsicht ingang bröcht worrn sünd - dat schall Tügen geven, de dor wat vun mitkregen hebbt.

