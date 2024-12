Stand: 28.12.2024 09:30 Uhr Wapen-Verbott bi de S-Bahn

In Busse, U-Bahnen un Statschonen, dor sünd siet binah twee Weken all möögliche Wapen verbaden, un dat blifft ok so. För de S-Bahn weer dat eerstmal blots bet Johrs-Enn fastleggt, denn dor mutt dat düütsche Binnenministerium över so en Verordnung entscheden. Nu is disse Verordnung för een Maand verlängert worrn, dat heet: Ok in'n Januar sünd Wapen in de S-Bahnen un op mehrere Bahnhööf verbaden - so hett dat de Bunnspolizei künnig maakt.

